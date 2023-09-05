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В ЛНР задержали подозреваемую в покушении на экс-главу таможни

13:25
  • вторник
  • 05 сентября 2023

Женщина дала признательные показания

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после покушения на убийство бывшего председателя таможенного комитета Луганской Народной Республики (ЛНР) Юрия Афанасьевского.

Подозреваемая в покушении уже задержана. Ею оказалась жительница Луганска, которая 3 сентбря передала Афанасьевскому мобильный телефон со взрывным устройством. Оно сработало после активации телефона.

В результате бывший председатель государственного таможенного комитета ЛНР и его сын получили ранения. Сейчас они находятся в больнице, угрозы их жизни нет.

"В настоящее время злоумышленница задержана, она уже дала признательные показания", - сказали в СК.

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