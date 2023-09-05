В ЛНР задержали подозреваемую в покушении на экс-главу таможни

Женщина дала признательные показания
Следственный комитет России возбудил уголовное дело после покушения на убийство бывшего председателя таможенного комитета Луганской Народной Республики (ЛНР) Юрия Афанасьевского.
Подозреваемая в покушении уже задержана. Ею оказалась жительница Луганска, которая 3 сентбря передала Афанасьевскому мобильный телефон со взрывным устройством. Оно сработало после активации телефона.
В результате бывший председатель государственного таможенного комитета ЛНР и его сын получили ранения. Сейчас они находятся в больнице, угрозы их жизни нет.
"В настоящее время злоумышленница задержана, она уже дала признательные показания", - сказали в СК.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"