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ООН предложила механизм оплаты продовольствия из России

13:19
  • вторник
  • 05 сентября 2023

Организация ищет варианты после прекращения зерновой сделки

ООН предложила производный от SWIFT механизм посредничества по оплате российского продовольствия и работает над вопросом страхования российских судов. Об этом во вторник, 5 сентября, рассказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Путин подтвердил обсуждение с Эрдоганом зерновой сделки и Украины

Политик напомнил, что из-за санкций британская страховая компания не страхует суда с продовольствием из России, а из-за исключения российских банков из системы SWIFT не осуществляются денежные переводы.

По словам Эрдогана, "благодаря постоянному содействию Турции, в этом процессе поставила точку Организация Объединенных Наций".

При этом не уточняется, как на предложения всемирной организации отреагировала Россия и готова ли Москва принять их, сообщает РИА Новости.

4 сентября в Сочи прошли переговоры российского и турецкого президентов, на которых обсуждалась, в числе прочего, зерновая сделка. Однако Россия вновь повторила, что ее возобновление возможно лишь при выполнении другими сторонами обязательств перед Москвой.

При этом украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не собирается идти на какие-либо уступки для возобновления зерновой сделки. По его словам, "мы не должны быть дальше заложниками российского шантажа, когда Россия создает проблемы, а потом приглашает всех их решать".

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