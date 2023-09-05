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МИД России: Киев вновь подтвердил свою террористическую сущность

13:58
  • вторник
  • 05 сентября 2023

Украина не прекращает попытки атаковать российскую территорию

Новые попытки Украины атаковать территорию России беспилотными летательными аппаратами подтвердили террористическую сущность киевского режима. Об этом заявила во вторник, 5 сентября, официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Собянин сообщил об уничтожении летевших на Москву беспилотников
В Курской и Белгородской областях сбиты три беспилотника

По словам чиновницы, не видеть террористическую суть киевского режима "больше невозможно, даже в самых отдаленных уголках нашей планеты".

Захарова указала на то, что киевские неонацисты вовсю применяют поставляемые западниками вооружения, в том числе тяжелую артиллерию, ударные беспилотники, снаряды с обедненным ураном и так далее, сообщает ТАСС.

Ранее глава подмосковной Истры Татьяна Витушева рассказала, что сбитый над городом украинский беспилотник был кустарного производства и нес на себе взрывоопасные элементы. Устанавливается мощность взрывоопасных элементов.

Спикер Кремля Дмитрий Песков отметил, что, несмотря на смену министра обороны Украины, суть киевского режима остается неизменной, что может вызывать лишь сожаление.

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