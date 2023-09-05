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Эрдоган заявил об отсутствии перспектив мирного урегулирования на Украине

13:48
  • вторник
  • 05 сентября 2023

Киев на законодательном уровне ввел запрет на переговоры

Турция с первого дня украинского конфликта выступает за мир, диалог и дипломатию. Анкара прилагала усилия для предотвращения кровопролития, старалась устроить встречу сторон, заявил президент Турции. Тем не менее, признал Реджеп Тайип Эрдоган, перспектив для достижения мира на горизонте не просматривается.

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По словам турецкого лидера, Анкара готова внести свою лепту в случае изъявления желания к переговорам от сторон. Турция продолжит играть роль посредника в таких вопросах, как обмен пленными и Запорожская атомная электростанция, сказал Эрдоган журналистам в самолете по пути из Сочи, где прошли его переговоры с Владимиром Путиным.

В Кремле заявили, что предпосылок для мирных переговоров на Украине сейчас нет. Абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, сейчас это возможно только военным путем. Тем более, что Киев на законодательном уровне ввел запрет на переговоры с Москвой, передает ТАСС.

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