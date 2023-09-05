Индия может сменить свое официальное англоязычное название

Страна хочет забыть колониальное прошлое

Власти Индии задумались над сменой своего англоязычного названия с "India" на "Bharat" - так страна называется на хинди.

Бхарат - это древнее название страны, а название Индия появилось в колониальное время. Агентство Bloomberg утверждает, что этим шагом Индия хочет стереть из памяти свое колониальное прошлое.

Как сообщает РИА Новости, вопрос о смене названия страны могут вынести на специальную сессию парламента, которая пройдет с 18 по 22 сентября. Кроме того, власти Индии уже разослали приглашения на ужин саммита G20, который пройдет в Нью-Дели 9-10 сентября, от имени президента Бхарата Драупади Мурму.

В 1935 году похожим образом вернул свое самоназвание Иран, долгое время называвшийся Персией (греческое название).

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