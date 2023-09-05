ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Индия может сменить свое официальное англоязычное название

14:15
  • вторник
  • 05 сентября 2023

Страна хочет забыть колониальное прошлое

Власти Индии задумались над сменой своего англоязычного названия с "India" на "Bharat" - так страна называется на хинди.

Бхарат - это древнее название страны, а название Индия появилось в колониальное время. Агентство Bloomberg утверждает, что этим шагом Индия хочет стереть из памяти свое колониальное прошлое.

Как сообщает РИА Новости, вопрос о смене названия страны могут вынести на специальную сессию парламента, которая пройдет с 18 по 22 сентября. Кроме того, власти Индии уже разослали приглашения на ужин саммита G20, который пройдет в Нью-Дели 9-10 сентября, от имени президента Бхарата Драупади Мурму. 

В 1935 году похожим образом вернул свое самоназвание Иран, долгое время называвшийся Персией (греческое название).

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Индия
Индия
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.