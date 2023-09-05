Матвиенко поблагодарила Собянина за заботу о москвичах

Москва - лучший в мире мегаполис, считает спикер Совфеда

Сегодня в Москве, в Гостином дворе, стартовал V Форум социальных инноваций регионов. Площадка объединяет представителей власти, бизнеса, некоммерческих организаций, учёных - всех, кто готов делиться опытом и предлагать новые полезные инициативы. Многие представлены на выставке, которая открылась в рамках форума. Её осмотрели спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и мэр Москвы Сергей Собянин. А на пленарном заседании говорили об устойчивости к вызовам времени. В своём выступлении Сергей Собянин рассказал об изменениях, которые произошли в социальной сфере за последние годы, о достижениях в образовании, здравоохранении и системе адресной поддержки граждан.

"За организационными вопросами должны следовать технологические изменения, и сегодня одним из главных трендов развития социальной сферы, здравоохранения, образования является цифровая трансформация, без которой невозможен дальнейший значительный прогресс в этой сфере. Сегодня 19 миллионов электронных медкарт зарегистрированы и наполнены соответствующими данными. В этом году мы приступаем к следующему этапу внутреннего документооборота наших поликлиник и больниц. По сути дела, мы поставили себе задачу отменить любые бумажные документы в медицинской системе", - сказал Собянин.

Говоря о Москве, Валентина Матвиенко отметила, что нет ни одного города в мире, где бы так комплексно и системно новые технологии внедряли в жизнь человека. И призвала регионы пользоваться наработанным опытом столицы.

"Сегодня столица России по праву считается лучшим мегаполисом в мире по качеству жизни и безусловным лидером модернизации социальной сферы. Хочу выразить слова глубочайшей признательности вам, уважаемый Сергей Семёнович, за ту огромную, масштабную, колоссальную работу, которую вы проводите. И главное, что для вас на первом месте всегда стоит забота о москвичах, их здоровье и благополучии и социальной защите тех, кто в ней нуждается", - сказала Матвиенко.

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