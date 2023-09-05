Литва объяснила проволочки с поставками западного оружия Киеву

Коррупция на Украине тормозит принятие решений

Президент Литвы Гитанас Науседа во вторник, 5 сентября, заявил, что коррупционные скандалы на Украине оказывают влияние на решение стран Запада о поставках Киеву оружия.

Как отметил политик, "страны, которые оказывают поддержку Украине, являются демократическими, значит, они должны учитывать настроение своих обществ и мнение своих избирателей".

Науседа предложил представить себе, что "избиратели в той или иной стране видят, что в стране, куда направляется помощь, происходят очень громкие коррупционные скандалы" — это огромный репутационный удар, влияющий на решение союзников о поддержке, сообщает Sputnik Литва.

Ранее коррупция была названа в числе причин, по которым украинская армия несет огромные потери в боевых действиях. Директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк отмечала, что "коррупция может убить", поскольку "исходя из того, насколько эффективно мы защищаем государственные средства, солдаты будут получать оружие или же оставаться без него".

При этом глава украинского Минобороны Алексей Резников незадолго до своего смещения с поста заявил, что день ведения боевых действий обходится украинскому бюджету в 100 млн долларов, причем "поставки от волонтеров с 24 февраля 2022 года по сегодняшний день − это 3% от всего", что попало на фронт.

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