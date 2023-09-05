В Историческом музее в Москве открылась выставка об истории Новороссии

Экспозиция состоит из трех разделов

Уникальная выставка "Новороссия" открылась во вторник в Москве. Проект посвящен истории огромного края на территории Северного Причерноморья и его неразрывной связи с нашей страной.

В Государственном историческом музее собраны сотни экспонатов, в том числе документы, фотографии, картины. Они подробно рассказывают о событиях, которые предопределили судьбу этого обширного региона.

Экспозиция состоит из трех разделов. Это период с момента вхождения Новороссии в состав Российской империи два с половиной века назад до образования СССР, годы советской власти и настоящее время.

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