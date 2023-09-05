ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Историческом музее в Москве открылась выставка об истории Новороссии

14:43
  • вторник
  • 05 сентября 2023

Экспозиция состоит из трех разделов

Уникальная выставка "Новороссия" открылась во вторник в Москве. Проект посвящен истории огромного края на территории Северного Причерноморья и его неразрывной связи с нашей страной.

В Государственном историческом музее собраны сотни экспонатов, в том числе документы, фотографии, картины. Они подробно рассказывают о событиях, которые предопределили судьбу этого обширного региона.

Экспозиция состоит из трех разделов. Это период с момента вхождения Новороссии в состав Российской империи два с половиной века назад до образования СССР, годы советской власти и настоящее время.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Выставка "Новороссия"
Выставка "Новороссия"
Выставка "Новороссия"
Выставка "Новороссия"
Выставка "Новороссия"
Выставка "Новороссия"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.