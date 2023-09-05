Стартовала акция "Слово о моей стране"

Она приурочена к 20-летию конкурса "Моя страна - Моя Россия"

Сегодня стартует акция "Слово о моей стране", приуроченная к 20-летию Всероссийского конкурса "Моя страна - моя Россия".

Это конкурс сочинений в стихах и прозе, который проводят среди школьников. Главные задачи - формирование и укрепление у молодого поколения духовно-нравственных ценностей. Конкурс является одним из проектов президентской платформы "Россия - страна возможностей" и объединяет не только учеников, но и педагогов.

"Мы уверены, что эта акция заинтересует большое количество учителей и педагогов и позволит выстроить правильные ориентиры. Педагогам она позволит заявить о себе, расскажет о людях, которые стоят за автором - за ребёнком, и даст возможность прокачать свои навыки и знания о наставничестве", - говорит Алексей Агафонов, первый заместитель генерального директора АНО "Россия - страна возможностей".

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