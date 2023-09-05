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В Москве стартовал проект "Перспектива роста"

14:52
  • вторник
  • 05 сентября 2023

Подготовку пройдут 10 реабилитологов

Помочь детям с ограниченными физическими возможностями пройти эффективную реабилитацию, а также подготовить специалистов в регионах, которые будут работать с юными пациентами. Такова цель проекта "Перспектива роста", он стартовал сегодня в Москве.

На средства президентского гранта авторы идеи планируют обучить 10 врачей-реабилитологов. Их пациентами станут 40 детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Для них разработают индивидуальные планы восстановления, включающие социально-бытовую адаптацию и другие виды поддержки.
 

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Проект "Перспектива роста"
Проект "Перспектива роста"
Проект "Перспектива роста"
Проект "Перспектива роста"
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