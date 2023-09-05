Собянин открыл флагманский центр ГКБ №15 имени Филатова

Это уже третий такой комплекс в городе

Первый этап программы модернизации экстренной помощи в Москве выполнен на 50 процентов. Сегодня на базе городской клинической больницы имени Филатова открылся флагманский центр. Который будет работать по новому стандарту. Это уже третий такой комплекс в городе. Новое здание сегодня осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин.

Так выглядит противошоковое отделение нового флагманского центра, сюда поступают тяжёлые пациенты. Здесь всё самое необходимое для диагностики: аппараты ИВЛ, ЭКГ, дефибрилляторы, рентген и КТ-кабинет. В соседнем помещении - операционная.

Вся маршрутизация центра строится вокруг этого "красного" отделения. Есть ещё два: "жёлтое" и "зелёное". В них помощь оказывают по принципу "врач к пациенту".

"Пациенты здесь будут находиться не более суток. Они могут отсюда подняться в операционную. Могут перевестись после оказанной здесь помощи в реанимационное отделение главного корпуса", - рассказал заместитель главного врача по экстренной помощи ГКБ №15 Осман Османов.

Корпус может принять до 200 неотложных пациентов в день, которым здесь окажут полный спектр медицинской помощи уже в течение первых суток. Для машин скорой помощи удобный односторонний въезд, а для выгрузки пациентов оборудован отапливаемый тамбур.

"Оснащён устройствами автоматической компрессии грудной клетки. Оборудование экспертного класса", – рассказал врач-реаниматолог Алексей Прохоренко.

"Если бригада скорой помощи движется в нашу сторону, наш доктор может посмотреть по ЕМИАС медицинскую историю этого пациента", - пояснил Валерий Вечерко, главный врач ГКБ № 15 им. О. М. Филатова.

Мощность флагманского центра - 90 коек, в том числе 30 диагностических и 31 в реанимации. На трёх этажах расположились 9 операционных, лабораторный блок, региональный сосудистый центр, эндоскопическое и платно-диагностическое отделения. Сегодня подключение корпуса к единой системе экстренной помощи проконтролировал мэр Москвы Сергей Собянин.

"В Филатовской больнице открывается новый флагманский центр, по сути дела, это такое новое высокотехнологичное сердце вашей клиники, знаменитой клиники, одной из лучших в Москве. Но с учетом открытия центра у вас появляются новые возможности. Самые современные диагностические, самые современные операционные. И, конечно, внимание, которым окружают пациента с первых минут пребывания в вашей клинике. Возможности оказания первой помощи. Ну, я надеюсь, что и для вас это такая комфортная среда, во-первых, а, во-вторых, все возможности для использования ваших знаний и талантов", - отметил Собянин.

Флагманский центр работает по принципу цифрового госпиталя - вся медицинская документация ведётся преимущественно в цифровом виде - доступ у врачей не только с компьютеров, но и с мобильных устройств. Для пациентов и их близких создана комфортная среда - ждать окончания операции можно в специальных помещениях, куда не допускают посторонних. Корпус оборудован вертолётной площадкой. Флагманский центр Филатовской больницы - третий подобный комплекс в Москве, первых пациентов он примет уже сегодня. Ещё в трёх идёт строительство.

Александра Панина, "ТВ Центр"

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