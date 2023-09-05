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Стали известны тарифы для проезда по МЦД-4

15:02
  • вторник
  • 05 сентября 2023

Пересадка на метро, МЦК и другие диаметры будет бесплатной

В столичном Дептрансе объявили о тарифных зонах будущего МЦД-4. Новый диаметр должны запустить уже в ближайшие дни.

Как и на других МЦД, здесь также будет три зоны. В "Центральную" войдут остановки между "Внуково" и "Реутов", в том числе Киевский вокзал. В "Пригороде" будут станции от "Апрелевки" до "Лесного городка" и от "Никольское" до "Железнодорожной". А в "Дальней" зоне оказались станции между "Нара" - "Дачная" и "Чёрное" - "Крутое". Пересадка на метро, МЦК и другие диаметры будет бесплатной. Таким образом, для некоторых пассажиров стоимость поездки может снизиться в три раза.

Тарифные зоны будущего МЦД-4
Разовая поездка по билету "Кошелёк" карты "Тройка": 
Зона "Центральная" - 50 руб.
Зона "Пригород" - 65 руб. 
Зона "Дальняя" - 65 руб. + 30 руб. за каждую зону.

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