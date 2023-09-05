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В Доме-музее Цветаевой пройдет выставка, посвященная Максимилиану Волошину

15:14
  • вторник
  • 05 сентября 2023

Представлены письма и фотографии

"Я прохожий"! О странствиях одного из самых загадочных поэтов Серебряного века Максимилиана Волошина расскажет новая выставка в Доме-музее Цветаевой.

Человек-загадка, коктебельский отшельник, "ненасытный ходок" - как называла его Марина Цветаева. Волошин путешествовал постоянно: как физически, так и духовно.

Жажда познаний и интеллектуальные искания - всё отражалось в его акварельных стихах и поэтических картинах. Подлинные работы, а ещё множество писем и фотографий размещены в зале. Создавая эффект присутствия самого автора.

"Можно услышать голос Максимилиана Волошина. Максимилиан Александрович говорил, что самое неуловимое в человеке - это его голос, и что от поэта остается только голос, запечатленный в стихах, то есть музыка стиха, ритм. Но благодаря тем достижениям мы можем не только услышать ритм стихотворения Волошина, но и его живой голос", - рассказала Мария Степанова, старший научный сотрудник Дома-музея Марины Цветаевой.

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Выставка, посвященная Максимилиану Волошину
Выставка, посвященная Максимилиану Волошину
Выставка, посвященная Максимилиану Волошину
Выставка, посвященная Максимилиану Волошину
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