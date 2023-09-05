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В Москве проходит "Кубок Кремля" по бильярду

15:19
  • вторник
  • 05 сентября 2023

В этом году участники соревнуются сразу в трёх дисциплинах

В Москве проходит 17-й "Кубок Кремля" по бильярду — один из главных турниров в этом виде спорта в нашей стране.

В состязаниях принимают участие сильнейшие бильярдисты — чемпионы России и мира. В этом году участники соревнуются сразу в трёх дисциплинах: комбинированная пирамида - для мужчин; свободная - для женщин; также все спортсмены смогут показать себя в пуле 10.

Состязания продлятся до 9 сентября. Впервые местом их проведения стал Дворец бильярдного спорта "Москвич".

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