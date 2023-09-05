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В Московском зоопарке поселились бурые гиены

15:23
  • вторник
  • 05 сентября 2023

Самка и самец приехали из Краснодарского края

В Московском зоопарке впервые поселились бурые или береговые гиены. Самка и самец приехали из Краснодарского края и уже вполне освоились в сравнительно прохладной столице.

Это всё шерсть: грубая, но плотная и длинная. Щетина на спине мгновенно превращается в ирокез, если что-то  не по душе. Впрочем, пока у молодых - никаких конфликтов. Они с нежностью играют друг с другом, а ещё с азартом копают землю. Это, кстати, их любимое занятие. Чтобы звери, движимые инстинктом, не прорыли тоннели наружу, пол в вольере даже пришлось дополнительно укреплять.

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