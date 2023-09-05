В Госдуме назвали фейком появившийся в сети "приказ Минобороны"

Необходимости в дополнительной мобилизации нет

Распространившийся в интернете "приказ Минобороны" о проведении в России дополнительной мобилизации – фейк. Документ разработан противниками России и специально вброшен в соцсети. Не надо на это реагировать, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Интернет-издание "Ура.ру" ранее сообщило, что в украинских Telegram-каналах начали распространять документ за подписью министра обороны Сергея Шойгу. Якобы, это приказ о начале новой волны мобилизации с 11 сентября.

Картаполов пояснил, что необходимости в проведении дополнительной мобилизации в России на сегодня нет. Депутат подчеркнул, что все задачи выполняются в рамках активного набора военнослужащих по контракту, передает ТАСС.

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