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Павильону №15 на ВДНХ вернули исторический облик

15:22
  • вторник
  • 05 сентября 2023

Оценить красоту внутренних интерьеров можно будет уже в самое ближайшее время

Горельефы под алюминием! Заканчивается научная реставрация павильона "Радиоэлектроника и связь" (также именуемый как "Поволжье" – прим. ред.) - одного из самых известных на ВДНХ. Правда, горожане, теперь едва ли его узнают! Зданию вернули тот облик, который создан архитекторами 60 лет назад.

Финальные аккорды. Строители и реставраторы еще в процессе, но павильон №15 "Поволжье" уже виден во всем своём архитектурном великолепии. Снаружи богатое декоративное убранство - скульптурные композиции, горельефы и барельефы, витражи, каскадные фонтаны-бассейны. И тот редкий случай, когда пришлось использовать абсолютно все виды реставрации - мастера работали с деревом, стеклом, металлом, камнем. Утрат даже в известняке и граните было много.

"Эта облицовка - она не то чтобы была утрачена, она была в очень плохом состоянии - тоже воссоздавалась по периметру стилобата. Колонны полностью воссоздавались, они были уничтожены при демонтаже фасада", - пояснил Олег Кабакин, реставратор памятников каменного зодчества.

Сейчас сложно поверить, но еще несколько лет назад ничего этого просто не было. Часть красоты - скульптуры, горельефы - оказались уничтожены, а то, что осталось от здания, скрывалось за безликой алюминиевой коробкой. Роскошный павильон "Поволжье", открытый в 1954-м году, спустя всего несколько лет превратился в "Радиоэлектронику и связь" и лишился большей части декора. Сейчас вернули и исторический архитектурный облик здания, и воссоздали его внутренние пространства.

"Это главный зал, в который мы попадаем, в тот момент, когда заходим в павильон, здесь на самом деле было выполнено очень большое количество реставрационных работ и работ по воссозданию. Каждый зал сейчас находится в одинаковой готовности, уже открыта во многих залах живопись полностью, окрашены потолки", - рассказал Игорь Пурынов, куратор Департамента капитального ремонта по приспособлению и реставрации павильонов ВДНХ.

В интерьеры павильона "Поволжье" возвращаются и 32 бронзовые люстры. Их устанавливают сейчас в зале Саратовской области. "Люстры полностью воссозданы, когда мы сюда пришли, здесь их не было. Но по архивным фотографиям, которые предоставило нам АО ВДНХ, нами были полностью воссозданы, отлиты заново", - отметил Игорь Пурынов.

Процесс был непростым. Сначала создали модель люстры в мягких материалах - из пластилина и воска - но в натуральную величину. По фотографиям сравнили с историческими. А уже после утверждения моделей приступили к отливке, ковке деталей из латуни, изготовлению плафонов. Каждая люстра весом 80 килограммов. И неслучайно украшена листьями, цветами, колосьями - все это в стилистике живописи и других элементов декора, ведь Поволжье - сельскохозяйственный регион.

Оценить же - и освещение, и всю красоту внутренних интерьеров - можно будет после завершения реставрации уже в самое ближайшее время.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр"

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Реставрация павильона "Поволжье" на ВДНХ
Реставрация павильона "Поволжье" на ВДНХ
Реставрация павильона "Поволжье" на ВДНХ
Реставрация павильона "Поволжье" на ВДНХ
Реставрация павильона "Поволжье" на ВДНХ
Реставрация павильона "Поволжье" на ВДНХ
Старое фото павильона "Поволжье" на ВДНХ
Старое фото павильона "Поволжье" на ВДНХ
Реставрация павильона "Поволжье" на ВДНХ
Реставрация павильона "Поволжье" на ВДНХ
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