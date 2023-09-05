Павильону №15 на ВДНХ вернули исторический облик

Оценить красоту внутренних интерьеров можно будет уже в самое ближайшее время

Горельефы под алюминием! Заканчивается научная реставрация павильона "Радиоэлектроника и связь" (также именуемый как "Поволжье" – прим. ред.) - одного из самых известных на ВДНХ. Правда, горожане, теперь едва ли его узнают! Зданию вернули тот облик, который создан архитекторами 60 лет назад.

Финальные аккорды. Строители и реставраторы еще в процессе, но павильон №15 "Поволжье" уже виден во всем своём архитектурном великолепии. Снаружи богатое декоративное убранство - скульптурные композиции, горельефы и барельефы, витражи, каскадные фонтаны-бассейны. И тот редкий случай, когда пришлось использовать абсолютно все виды реставрации - мастера работали с деревом, стеклом, металлом, камнем. Утрат даже в известняке и граните было много.

"Эта облицовка - она не то чтобы была утрачена, она была в очень плохом состоянии - тоже воссоздавалась по периметру стилобата. Колонны полностью воссоздавались, они были уничтожены при демонтаже фасада", - пояснил Олег Кабакин, реставратор памятников каменного зодчества.

Сейчас сложно поверить, но еще несколько лет назад ничего этого просто не было. Часть красоты - скульптуры, горельефы - оказались уничтожены, а то, что осталось от здания, скрывалось за безликой алюминиевой коробкой. Роскошный павильон "Поволжье", открытый в 1954-м году, спустя всего несколько лет превратился в "Радиоэлектронику и связь" и лишился большей части декора. Сейчас вернули и исторический архитектурный облик здания, и воссоздали его внутренние пространства.

"Это главный зал, в который мы попадаем, в тот момент, когда заходим в павильон, здесь на самом деле было выполнено очень большое количество реставрационных работ и работ по воссозданию. Каждый зал сейчас находится в одинаковой готовности, уже открыта во многих залах живопись полностью, окрашены потолки", - рассказал Игорь Пурынов, куратор Департамента капитального ремонта по приспособлению и реставрации павильонов ВДНХ.

В интерьеры павильона "Поволжье" возвращаются и 32 бронзовые люстры. Их устанавливают сейчас в зале Саратовской области. "Люстры полностью воссозданы, когда мы сюда пришли, здесь их не было. Но по архивным фотографиям, которые предоставило нам АО ВДНХ, нами были полностью воссозданы, отлиты заново", - отметил Игорь Пурынов.

Процесс был непростым. Сначала создали модель люстры в мягких материалах - из пластилина и воска - но в натуральную величину. По фотографиям сравнили с историческими. А уже после утверждения моделей приступили к отливке, ковке деталей из латуни, изготовлению плафонов. Каждая люстра весом 80 килограммов. И неслучайно украшена листьями, цветами, колосьями - все это в стилистике живописи и других элементов декора, ведь Поволжье - сельскохозяйственный регион.

Оценить же - и освещение, и всю красоту внутренних интерьеров - можно будет после завершения реставрации уже в самое ближайшее время.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр"

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