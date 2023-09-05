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Алексея Панина задержали в Эстонии и отправили в вытрезвитель

14:41
  • вторник
  • 05 сентября 2023

Актера могут депортировать

Эстонская полиция задержала российского актера Алексея Панина (внесен в реестр иноагентов – прим. ред.)
МВД объявило в розыск Алексея Панина

Как сообщает telegram-канал SHOT, Панин пытался вломиться в чужой дом, думая, что он находится в своем отеле. Актера увезли в местный вытрезвитель.

Панина могут депортировать из Эстонии в Россию, где он объявлен в розыск по уголовной статье. Ранее СКР возбудил в отношении актера дело об оправдании терроризма. Основанием стали его заявления относительно теракта на Крымском мосту, совершенного в октябре 2022 года.

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