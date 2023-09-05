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Россия предостерегла США от возвращения ядерного оружия в Великобританию

15:00
  • вторник
  • 05 сентября 2023

В 2008 году США вывели свое ТЯО из Великобритании

Россия воспримет как шаг к эскалации возможное возвращение американского ядерного оружия на территорию Великобритании. Об этом во вторник, 5 сентября, предупредила спикер российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.
Киев не увидел рисков из-за размещения в Белоруссии ядерного оружия

Чиновница подчеркнула, что подобный шаг "ведет ровно в противоположном направлении от решения насущной задачи вывода всех ядерных вооружений США из стран Европы", сообщает РИА Новости.

В августе издание Telegraph сообщало, что Вашингтон перебрасывает в Европу полсотни носителей ядерных бомб F-35, назвав это сигналом для России.

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов указывал, что Вашингтон 30 лет "кормит" мир обещаниями содействовать вступлению Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) в силу, но на деле остается уклонистом.

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