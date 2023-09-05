В России объяснили выгоду Киева от прекращения зерновой сделки

Украина не стремится найти компромисс

Прекращение зерновой сделки убрало дисконт, с которым продавалась в мире российская пшеница, ликвидировав и ущерб для России, но Украина также остается в плюсе от отсутствия зерновой сделки. Такое мнение во вторник, 5 сентября, высказал руководитель Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский.

Эксперт напомнил, что после разрыва соглашения французские отгрузки пшеницы выросли в цене до 287 долларов за тонну, российские — до 245 долларов за тонну. Нынешний уровень цен составляет 250 и 254 доллара соответственно.

Это означает, что "ущерб, который приносила зерновая сделка российским зерновым отгрузкам, прекратился", но вместе с тем "мы не можем оторваться от украинских отгрузок", они осуществляются по таким же ценам, что и российские.

По этой причине Украина выигрывает от отсутствия зерновой сделки, цитирует Злочевского РИА Новости.

Спикер Кремля Дмитрий Песков отмечал, что достижение каких-то конкретных договоренностей по черноморской продовольственной инициативе на переговорах президентом России и Турции в Сочи вряд ли было возможно. Чиновник напомнил, что это многосторонний процесс, затрагивающий многие государства.

При этом турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ООН предложила производный от SWIFT механизм посредничества по оплате российского продовольствия и работает над вопросом страхования российских судов.

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