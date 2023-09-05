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Киев предупредили о готовности России взять Одессу и Харьков

15:04
  • вторник
  • 05 сентября 2023

Есть риск потерять еще большие территории

ВС России способны взять Одессу и Харьков. Если Киев продолжит затягивать конфликт до тех пор, пока физически не сможет защищать себя, он рискует потерять еще большую территорию, заявил экс-разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.

Экс-разведчик ВС США Риттер: Украина может потерять контроль над Одессой
Экс-разведчик ВС США Риттер: ВСУ потеряли большинство ударных бригад в ходе наступления

Риттер напомнил, что Украина из-за действий своих властей в 2014 году потеряла Крым. Неверные шаги киевского режима в 2022 году привели к потере Донбасса, Запорожья и Херсона, пишет офицер в своей колонке для RT.

Бывший разведчик уверен, что российское руководство отчетливо понимает свои цели и задачи на Украине. При этом Киев и страны Запада до сих пор не осознали, что Москва не заинтересована в бесперспективных переговорах без видимого результата. Ранее американские эксперты заявляли, что в случае отказа Киева от переговоров российским войскам не останется никакого выбора, кроме как наступать до границ Польши и Румынии.

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