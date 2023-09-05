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Asia Times: Зеленский призвал страны ЕС вернуть на родину мужчин призывного возраста

15:33
  • вторник
  • 05 сентября 2023

Киевскому режиму некем воевать

Глава киевского режима Владимир Зеленский призвал страны Европы депортировать украинских граждан призывного возраста на родину для участия в боевых действиях, передает издание Asia Times со ссылкой на комментарий военного аналитика Стивена Брайена.   

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Как отметил аналитик, такие действия киевского режима указывают на колоссальные потери украинской стороны в ходе анонсированного странами "коллективного" Запада контрнаступления ВСУ.  

"Варшава уже спорит с Киевом, который пытается вернуть мужчин на родину", - заявил Брайен, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом военный аналитик подчеркнул, что, несмотря на вложенные "западными партнерами" деньги, наступательные действия украинской армии так и не привели к каким-либо результатам. По его словам, американские и европейские понимают, что на данный момент у Киева нет "живой силы" для продолжения наступления.

Он также добавил, что именно по этой причине накануне с должности министра обороны Украины был снят Алексей Резников. Иными словами, такими действиями украинский лидер Владимир Зеленский планирует переложить ответственность за провал контрнаступления ВСУ на уже экс-главу оборонного ведомства, заключил аналитик.

Ранее представитель хакерской группы RaHDit заявил, что украинских беженцев, прибывших в страны Прибалтики после начала СВО, депортируют на родину для участия в боевых действиях. По словам российского хакера, министерства внутренних дел стран ЕС следят за всеми украинцами призывного возраста для потенциальной отправки их на Украину.

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