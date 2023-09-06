Гороскоп на сегодня, 6 сентября, для всех знаков зодиака

Козерогам хватит сил на поездки, переговоры, учебу, а Стрельцам следует проанализировать свои успехи и провалы

Овны

Вы ощутите прилив сил и уверенности в себе, сможете укрепить свой авторитет в коллективе. Сегодня и завтра хорошо заниматься профилактикой, укреплять здоровье.

Тельцы

Вам удастся исправить свои прошлые ошибки. Это хороший день для родителей, а также для тех, кто занимается творчеством, работает в индустрии моды и красоты.

Близнецы

Сегодня вы сможете найти то, что считали пропавшим, навести порядок в делах и в голове. А некоторых удивят родственники, которые после долгого перерыва выйдут на связь.

Раки

Старые знакомые или бывшие коллеги сегодня принесут интересные новости. Не отказывайтесь от общения, в любом случае оно пойдет вам на пользу.

Львы

Вы сможете найти дополнительные источники дохода или получите плату за давно сделанную работу. Сегодня также можно побеспокоить тех, кто должен вам деньги.

Девы

Солнце и ретро Меркурий соединились в вашем знаке, чтобы дать совет или подсказку. Прислушивайтесь к себе и к миру, анализируйте личный опыт. И не бойтесь действовать.

Весы

Ждите приятных сюрпризов - неожиданная поддержка придет, словно из ниоткуда. Сегодня хорошо обращаться к психологу, искать ответы в книгах, медитировать.

Скорпионы

Вы добьетесь успеха с помощью друзей или покровителей, но не в одиночку. Обращайтесь к друзьям, знакомым или бывшим коллегам – старые связи принесут пользу.

Стрельцы

Один из лучших дней года для того, чтобы проанализировать свои успехи и провалы. Именно сегодня вам придут дельные мысли относительно карьеры, работы, бизнеса.

Козероги

Солнце поддерживает вас, так что сегодня многое по плечу! Сил хватит на поездки, переговоры, учебу, юридические дела, общение с чиновниками. Дерзайте!

Водолеи

Проверьте, нет ли у вас задолженностей, все ли платежи вы сделали. Сегодня удачный день для наведения порядка в финансовой сфере, воспользуйтесь этим.

Рыбы

Расставляйте точки над i с партнерами и знакомыми, друзьями, родственниками. Солнце и ретро Меркурий помогут разложить по полочкам даже запутанные отношения.

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