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Россия запросила у Армении разъяснения по ратификации Римского статута

15:30
  • вторник
  • 05 сентября 2023

Дальнейшие действия Москвы зависят от ответа армянской стороны

Москва запросила у Еревана разъяснения действий по ратификации парламентом Армении Римского статута Международного уголовного суда. Россия будет выстраивать дальнейшие действия, исходя из ответа армянской стороны, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Кабмин Армении направил проект ратификации статута МУС в парламент
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На днях стало известно, что правительство Армении направило законопроект о ратификации Римского статута МУС в парламент республики. Этот документ в случае принятия обязывает страну выдавать подозреваемых в совершении военных преступлений по запросу Гааги.

МИД России оценил шаги Еревана крайне негативно. Это объясняется тем, что МУС ранее выдал ордер на "арест" президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, передает ТАСС.

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