Мишустин отметил рост малого и среднего бизнеса в России

Это происходит вопреки санкциям

Сектор малого и среднего бизнеса в России развивается, несмотря на внешнее давление: число таких компаний составляет 6 млн, а численность работающих приближается к 30 млн человек. Об этом во вторник, 5 сентября, рассказал глава российского правительства Михаил Мишустин.

Премьер подчеркнул, что сфера малого и среднего предпринимательства обладает потенциалом для качественного роста. При этом важно стимулировать динамику внутри сектора — от микро- к малым компаниям и выше, чтобы увеличить вклад в экономику страны, цитирует Мишустина РИА Новости.

Российские власти в условиях санкционного давления предпринимают меры поддержки отечественных предпринимателей. Одной из таких мер стало льготное кредитование компаний, которые занимаются, ремонтом и строительством дорог — данная программа позволит ускорить возведение важных инфраструктурных объектов.

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что "в целом наши компании, предприятия, бизнес работают устойчиво, успешно преодолевают возникающие трудности".

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