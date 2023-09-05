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Песков опроверг связь решений Путина и Си Цзиньпина по саммиту G20

15:56
  • вторник
  • 05 сентября 2023

Оба политика решили не ехать на саммит

Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин не координировали между собой решения не ехать на саммит "Большой двадцатки" (G20) в Индии. Об этом во вторник, 5 сентября, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Представитель Кремля подчеркнул, что политики не договаривались между собой, а соответствующие решение принимали, исходя из собственных графиков, сообщает ТАСС.

Ранее официальный представитель китайского Министерства иностранных дел Мао Нин рассказала, что премьер Госсовета КНР Ли Цян возглавит делегацию своей страны на саммите "Группы двадцати" (G20) в Индии. Это означает, что председатель КНР Си Цзиньпин не будет присутствовать на саммите, как ранее сообщали источники.

Этому предшествовало заявление Пескова о том, что Владимир Путин также не собирается лично посещать саммит G20. В Кремле объяснили это плотным графиком российского лидера, в котором приоритетом являются дела, связанные со специальной военной операцией на Украине.

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Владимир Путин и Си Цзиньпин
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