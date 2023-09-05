ВС России уничтожили пункт управления украинскими дронами

ВСУ потеряли более 200 военнослужащих на донецком направлении

Пункт управления беспилотными летательными аппаратами Вооруженных сил Украины уничтожили российские войска в районе Первомайского в ДНР. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Как рассказал генерал, подразделения "Южной" группировки войск при поддержке авиации и артиллерии отразили четыре атаки украинских штурмовиков в районе Клещеевки и Веселого. За сутки потери противника убитыми и ранеными на донецком направлении составили до 225-ти военнослужащих. Также уничтожены две боевые бронированные машины, артиллерийская система М777 производства США и РСЗО "Град", сообщил Конашенков на брифинге.

Две атаки 47-й механизированной бригады ВСУ отразили российские войска в районе села Работино Запорожской области. По данным Минобороны, уничтожено до 170-ти украинских военнослужащих, три артиллерийские системы М777 и гаубица М119 производства США.

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