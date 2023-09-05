Уничтоженный ВС России британский танк Challenger 2 попал на видео

ВСУ продолжают нести потери

Ещё летом западная пресса негодовала, задаваясь вопросом - а где вообще танки "Челленджер" (Challenger 2), которые Лондон передал ВСУ? И вот сегодня горящий остов этой бронемашины попал на кадры, снятые украинскими солдатами под Работино.

На сайте Минобороны Великобритании сообщается, что этот танк неуязвим для огня противника. Как оказалось, горит "Челленджер" не хуже немецких "Леопардов" и американских "Бредли", на которые Киев возлагал столь большие надежды. Уже можно констатировать - западная техника никак не помогла ВСУ в ходе летнего контрнаступления.

"Киевский режим, несмотря на колоссальные потери, уже третий месяц пытается вести так называемое контрнаступление. Ни на одном из направлений вооруженные силы Украины своих целей не достигли. Украинское руководство отчаянно старается продемонстрировать западным кураторам хоть какой-то успех наступательных действий с целью дальнейшего получения военно-экономической помощи, что только затягивает конфликт", - заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Все попытки прорвать оборону российских войск на различных участках фронта так и не принесли хоть какого-то результата. При этом потери у ВСУ серьезные. По данным российского Минобороны, за три месяца эта цифра превысила шестьдесят шесть тысяч человек убитыми и ранеными. Что касается техники и другого вооружения, то и тут статистика неутешительна. Семь с половиной тысяч единиц потерял противник в бессмысленных атаках на российские позиции.

Вот кадры из-под Артёмовска, где ВСУ безуспешно пытается атаковать. Позиции врага быстро вычисляют, накрывая огнём артиллерии. А это уже пример работы беспилотной авиации. Конкретно на этом видео уничтожается украинская САУ, замаскированная в лесополосе. А это пример совместной работы артиллерии и оператора беспилотника, который корректирует удар.

Активно на фронте работает и авиация. Только за последний месяц, информирует наше Минобороны, поражены 34 командных пункта ВСУ. И это не считая бесчисленного множества ударов по технике и скоплению противника, которые в круглосуточном режиме наносятся фронтовыми самолётами и вертолетами. Больше всего у них сейчас работы на Купянском направлении, где российские военные продолжают продвигаться вперед.

Крайне напряженно сейчас и на Запорожском участке фронта, где противник продолжает пытаться атаковать. "Противник ввёл в бой бригады из стратегического резерва, личный состав которых прошел подготовку под руководством западных инструкторов. Благодаря самоотверженным действиям военнослужащих 810-й бригады и 177-го полка морской пехоты, 56-го десантно-штурмового и 71-го мотострелкового полков, а также подразделений 76-й десантно-штурмовой дивизии нанесён значительный ущерб украинским подразделениям", - сообщил Шойгу.

При этом киевский режим, подчеркнул министр, пытаясь скрыть провал контрнаступления, отдает приказы атаковать гражданские объекты и выдает эти теракты за военные победы. Впрочем, и тут у ВСУ не получается. Российское ПВО работает крайне эффективно. И против американских ракет "Хаймарс". За несколько месяцев их сбито свыше 150. И против вражеских беспилотников. Тут цифры ещё серьезнее. Свыше тысячи уничтоженных БПЛА.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"