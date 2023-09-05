Путин одобрил присвоение звания "Город трудовой доблести" 10 городам

Их жители внесли значительный вклад в победу над фашистской Германией

80-летний юбилей победы в Великой Отечественной войне, который будет отмечаться в 2025 году, стал главной темой заседания российского оргкомитета "Победа". Владимир Путин провел его в режиме видеоконференции из Сочи.

Президент отметил, что празднование нужно наполнить особым смыслом, для чего обнародовать подлинные архивные материалы, в том числе приказы нацистского командования о варварском обращении с советскими военнопленными и документы о преступлениях пособников Гитлера. Это крайне важно, подчеркнул Владимир Путин, как для наших сограждан, так и для представителей европейского сообщества, которые в угоду политики сегодняшнего дня перевирают историю. Глава государства поддержал идею создания Национального центра исторической памяти и поручил оперативно решить все связанные с этим вопросы.

"Отношение в мире к событиям, связанным с предпосылками начала Второй мировой войны, её ходом и результатами, во многом даёт понимание современных процессов. И новые смыслы, вызовы времени чётко показывают, что в 1945 году нацизм был повержен, но к сожалению, не изжит. Снова проявляется в той же русофобии и антисемитизме, а героизация нацистских преступников - прямая пропаганда нацизма в Прибалтийских странах, той же Украине - вообще стали нормой. Будто и не было Нюрнберга. Нет международных законов, запрещающих такие действия, более того, история стала использоваться как оружие идеологической борьбы", - отметил Путин.

Также в ходе заседания оргкомитета Владимир Путин одобрил идею присвоить почетное звание "Город трудовой доблести" десяти российским городам. В списке - Владимир, Воткинск, Находка, Новомосковск, Подольск, Прокопьевск, Рубцовск, Рязань, Улан-Удэ и Ханты-Мансийск. Их жители внесли значительный вклад в победу над фашистской Германией в Великой Отечественной войне.

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