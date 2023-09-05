Путин провел совещание по развитию дальневосточных городов

Необходимо создавать в этих регионах достойные жилищные условия, отметил президент

Во вторник Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание по реализации программы развития дальневосточных городов. В их числе - Анадырь, Магадан и Якутск.

По ним разрабатываются мастер-планы, которые включают в себя создание современной транспортной инфраструктуры, развитие дорожного, воздушного и водного сообщений - как с другими городами Дальнего Востока, так и со всей Россией.

Президент отметил, что для этого предстоит построить мост через реку Лену в районе Якутска и начать реконструкцию федеральной автодороги "Колыма". Кроме того, необходимо создавать в этих регионах достойные жилищные условия, обеспечивать население продовольственными товарами, налаживать социальную сферу и медицинскую помощь, привлекать на работу молодых специалистов.

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