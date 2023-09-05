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Business Insider: американские чиновники разочарованы боевой тактикой ВСУ

15:59
  • вторник
  • 05 сентября 2023

Вашингтон заставляет Киев идти в контрнаступление

Вашингтон разочарован стратегией наступательных действий украинской армии, передает издание Business Insider со ссылкой на комментарии военных аналитиков.  

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Как отметили авторы публикации, политический истеблишмент США все больше начинает сомневаться в перспективах контрнаступления ВСУ. По мнению военных аналитиков издания, администрация действующего американского лидера Джо Байдена "негодует" из-за стратегии украинского командования, которая заключается в рассредоточении механизированных бригад ВСУ на нескольких направлениях фронта в зоне военной спецоперации.

"Им следовало бы больше консолидировать силы на юге", - заявил один из аналитиков, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом авторы подчеркнули, что, несмотря на "колоссальные" потери ВСУ, американские политики заставляют киевский режим продолжать наступательные действия из-за необходимости оправдания вложенных средств перед мировой общественностью. Иными словами, страны "коллективного" Запада поставили под сомнение свой внешнеполитический имидж, спонсируя украинского лидера, заключили в издании.

Ранее профессор Финансового университета при Правительстве России Александр Шатилов заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский планирует восполнить потери украинской стороны в ходе провального контрнаступления "любыми способами". По мнению политолога, именно для этих целей Минобороны Украины расширило список болезней для призыва украинских граждан в ряды ВСУ.

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