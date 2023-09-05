Украинская армия причастна к военным преступлениям на территории Харьковской области

В результате применения военнослужащими ВСУ кассетных снарядов в Харьковской области погибли мирные жители Изюма. Об этом в интервью информагентству РИА Новости заявила представитель правозащитной организации Human Rights Watch Мэри Уорхэм.

Напомним, что решение американских властей о поставках киевскому режиму кассетных боеприпасов вызвало волну возмущений среди представителей мировой общественности. По мнению высокопоставленных российских дипломатов, поставки таких вооружений ВСУ "ставят крест" на возможности возобновления отношений между Москвой и Вашингтоном.

Как отметила представитель организации, украинские военные неоднократно были замешаны в военных преступлениях на территории Харьковской области. По словам Уорхем, правозащитникам удалось обнаружить остатки кассетных боеприпасов, которые были использованы в обстрелах мирных жителей Изюма в 2022 году.

"Мы выяснили, что эти боеприпасы принадлежали бойцам ВСУ", - заявила Уорхем.

При этом правозащитник подчеркнула, что на сегодняшний день сотрудникам организации удалось собрать десятки неопровержимых доказательств того, что украинские националисты причастны к гибели гражданских лиц, проживавших в Харьковской области.

Ранее исполняющий обязанности руководителя Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что военнослужащие ВСУ нанесли три ракетных удара с применением кассетных снарядов по территории региона. По словам представителя области, в результате обстрела со стороны украинских националистов погибла пожилая женщина.

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