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Путин назвал противников России на Украине

16:57
  • вторник
  • 05 сентября 2023

ВС России противостоят националистам в зоне СВО

Российские военные защищают мирных граждан Украины от националистов и их "последышей". Об этом в ходе выступления на заседании Российского организационного комитета "Победа" заявил президент России Владимир Путин.

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Как отметил российский лидер, многие, видимо, не понимают, что именно ВС России являются единственными защитниками украинского народа от националистов, которые еще в 2014 году захватили власть на Украине.

"Нашим противником является не украинский народ, а эти нелюди и их "последыши", - заявил Путин, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом президент России подчеркнул, что цели Москвы на Украине остались неизменными. По его словам, именно действия российской армии в зоне военной спецоперации показывают "истинное лицо" киевского режима всему цивилизованному миру.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что провал украинского контрнаступления в зоне СВО очевиден уже всему мировому сообществу. По словам российского лидера, несмотря на колоссальные потери украинской стороны, киевский режим все еще отказывается от возобновления переговорного процесса с Москвой.

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