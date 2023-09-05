ВС России противостоят националистам в зоне СВО

Российские военные защищают мирных граждан Украины от националистов и их "последышей". Об этом в ходе выступления на заседании Российского организационного комитета "Победа" заявил президент России Владимир Путин.

Как отметил российский лидер, многие, видимо, не понимают, что именно ВС России являются единственными защитниками украинского народа от националистов, которые еще в 2014 году захватили власть на Украине.

"Нашим противником является не украинский народ, а эти нелюди и их "последыши", - заявил Путин, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом президент России подчеркнул, что цели Москвы на Украине остались неизменными. По его словам, именно действия российской армии в зоне военной спецоперации показывают "истинное лицо" киевского режима всему цивилизованному миру.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что провал украинского контрнаступления в зоне СВО очевиден уже всему мировому сообществу. По словам российского лидера, несмотря на колоссальные потери украинской стороны, киевский режим все еще отказывается от возобновления переговорного процесса с Москвой.

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