Новак: Россия продлит сокращение экспорта нефти до конца года

Это позволит поддержать стабильность мирового рынка энергоресурсов

Москва продлит добровольное сокращение экспорта нефти на 300 тысяч баррелей в сутки до конца текущего года. Об этом в ходе очередного брифинга заявил вице-премьер России Александр Новак.

"Россия продлит дополнительное добровольное сокращение поставок нефти на мировые рынки на 300 тысяч баррелей в сутки до конца декабря 2023 года", - заявил Новак, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом политик подчеркнул, что такие действия направлены на усиление "мер предосторожности", принимаемых крупнейшими странами-экспортерами энергоносителей в рамках организации ОПЕК+. По его словам, сокращение поставок российской нефти позволит не только "поддержать стабильность", но и "сохранить баланс" глобального рынка энергоресурсов.

Он также добавил, что теперь Москва будет ежемесячно пересматривать решение о сокращении добычи российской нефти для корректировки поставок отечественных энергоносителей в зависимости от ситуации на мировом рынке.

Ранее в Минэнерго России сообщили, что Москва планирует окончательно пресечь серые схемы экспорта отечественного бензина. По словам сотрудников энергетического ведомства, в ближайшее время будет составлен список нефтеперерабатывающих заводов, которым будет разрешен экспорт сырья.

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