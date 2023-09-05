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В Москве объявили о полной готовности системы электронного голосования к выборам

17:27
  • вторник
  • 05 сентября 2023

Были проведены испытания и тестирования

В столице объявили о полной готовности системы электронного голосования (ДЭГ) к выборам. Как рассказал начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко, все данные в системе надежно защищены.

"Мы подготовились к возможным угрозам, атакам. Были проведены испытания, тестирования, те задачи, которые ставили регуляторы, мы выполнили, с этой точки зрения готовы не хуже, чем в прошлом году. Напомню, что в прошлом году сбоев в этой части у нас не было", – сказал он в ходе заседания Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве.

По словам Костырко, с 2019 года у москвичей есть возможность выбирать, как им голосовать: бумажно или электронно.

"Прогресс не стоит на месте: в этом году появятся новые сервисы, в том числе электронное голосование появится на традиционных участках. Как и в прошлом году, решить, как голосовать – электронно или бумажно – человек может непосредственно в день голосования. Никаких заявлений заранее подавать уже не нужно, это все благодаря электронному списку избирателей, который введен в Москве. Все комиссии к нему подключены, это гарантия того, что двойного голосования не будет допущено. В этом году на участках появится терминал электронного голосования, на котором можно будет получить электронный бюллетень", – сказал он.

Напомним, выборы мэра Москвы пройдут в столице с 8 по 10 сентября.

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Система дистанционного электронного голосования (ДЭГ)
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