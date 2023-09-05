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"Ситуация ухудшается!": в Киеве предрекли начало мятежа против Зеленского

17:43
  • вторник
  • 05 сентября 2023

Киевский режим будет свергнут в результате народного восстания

Отказ украинского лидера Владимира Зеленского от возобновления переговорного процесса с Россией может привести к "народному мятежу". Об этом на своем YouTube-канале заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.   

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"Россия готова сейчас подписать соглашение о прекращении огня и, так сказать, о временных каких-то условиях мира, но это Зеленского не интересует", - заявил Соскин, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом бывший президентский советник подчеркнул, что отказ главы киевского режима Владимира Зеленского от инициации мирного соглашения с Москвой указывает на его стремление установить на Украине "националистическую диктатуру". По его словам, "самонадеянность" украинского лидера рано или поздно приведет к возникновению "майданных настроений" в Киеве.  

Он также добавил, что большая часть украинского народа недовольна политикой, проводимой главой киевского режима и его ближайшими соратниками. Иными словами, игнорирование Зеленским требований граждан Украины о необходимости прекращения боевых действий в зоне военной спецоперации приведут к "народному мятежу" против действующего политического истеблишмента Украины, заключил аналитик.

Ранее бывший советник президента Украины Олег Соскин заявил, что внутриполитическая политика украинского руководства указывает на стремление Владимира Зеленского уничтожить население страны. По мнению аналитика, несмотря на огромные потери в ходе провального контрнаступления ВСУ, глава киевского режима не планирует останавливать наступательные действия в зоне СВО.

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