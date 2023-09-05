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Московский велофестиваль пройдет 16 сентября

17:41
  • вторник
  • 05 сентября 2023

На территории Северного речного вокзала будут организованы интерактивные площадки

16 сентября 2023 года Департамент транспорта и развития дорожно- транспортной инфраструктуры города Москвы проведет Московский осенний велофестиваль с целью поддержки развития велосипедной культуры и продвижения активного образа жизни.

Мероприятие пройдет на территории Северного речного вокзала, где будут организованы тематические развлекательные зоны и интерактивные площадки для участников мероприятия, а также водные шоу и выступление популярных музыкальных артистов.

Более подробная информация доступна на сайте велофестиваля.

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Московский осенний велофестиваль
Московский осенний велофестиваль
Московский осенний велофестиваль
Московский осенний велофестиваль
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