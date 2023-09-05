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Во Владивостоке состоится межрегиональный форум "Дни ритейла в Приморье"

18:01
  • вторник
  • 05 сентября 2023

В деловой программе форума примут участие около 100 спикеров

С 25 по 26 сентября 2023 года во Владивостоке состоится межрегиональный форум "Дни ритейла в Приморье", организованный Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, Министерством промышленности и торговли Приморского края и Российской ассоциацией экспертов рынка ритейла.

Мероприятие объединит на одной площадке лидеров в сфере розничной торговли Дальневосточного федерального округа. В деловой программе форума примут участие около 100 спикеров, запланированы сессии по направлениям логистика, маркетинг, СТМ, e-com, HoReCa, малоформатная торговля и туризм, а также будет организована выставочная экспозиция технологий и решений для розничной торговли.

Более подробная информация о форуме размещена на сайте primorye.retaildays.ru.

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Участники форума "Дни ритейла в Приморье"
Участники форума "Дни ритейла в Приморье"
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