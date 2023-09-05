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Захарова: ВСУ применяют австралийские дроны для ударов по территории России

18:11
  • вторник
  • 05 сентября 2023

Австралия причастна к военным преступлениям украинских военных

Поставляемые Австралией на Украину БПЛА применяются военнослужащими ВСУ для ударов по объектам критической инфраструктуры, расположенных на территории России. Об этом в ходе очередного брифинга заявила глава МИД России Мария Захарова.

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Как напомнила дипломат, перед поставкой летательных аппаратов на Украину глава Минобороны Австралии Ричард Марлз заявил, что беспилотники будут использоваться украинскими военными исключительно для реализации разведывательных действий в воздушном пространстве.  

"Как оказалось, австралийские дроны на самом деле применяются для ударов по целям на территории России", - констатировала Захарова, чьи слова приводит ТАСС.

При этом представитель внешнеполитического ведомства подчеркнула, что такие действия указывают на приверженность Австралии к антироссийскому курсу, который уже на протяжении восьми лет пропагандируют страны "коллективного" Запада.

Он также добавила, что, несмотря на "русофобские настроения" в австралийском правительстве, не все австралийцы согласны с таким внешнеполитическим курсом страны. По ее словам, в связи с этим власти Австралии стремятся скрыть свою причастность к военным преступлениям украинской армии в зоне военной спецоперации.   

Ранее глава МИД России Мария Захарова заявила, что передача вооружений киевскому режиму указывает на планы стран Запада по уничтожению Украины. По мнению высокопоставленного дипломата, политики США и ЕС понимают, что такие действия рано или приведут к эскалации украинского кризиса.

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