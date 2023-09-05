Австралия причастна к военным преступлениям украинских военных

Поставляемые Австралией на Украину БПЛА применяются военнослужащими ВСУ для ударов по объектам критической инфраструктуры, расположенных на территории России. Об этом в ходе очередного брифинга заявила глава МИД России Мария Захарова.

Как напомнила дипломат, перед поставкой летательных аппаратов на Украину глава Минобороны Австралии Ричард Марлз заявил, что беспилотники будут использоваться украинскими военными исключительно для реализации разведывательных действий в воздушном пространстве.

"Как оказалось, австралийские дроны на самом деле применяются для ударов по целям на территории России", - констатировала Захарова, чьи слова приводит ТАСС.

При этом представитель внешнеполитического ведомства подчеркнула, что такие действия указывают на приверженность Австралии к антироссийскому курсу, который уже на протяжении восьми лет пропагандируют страны "коллективного" Запада.

Он также добавила, что, несмотря на "русофобские настроения" в австралийском правительстве, не все австралийцы согласны с таким внешнеполитическим курсом страны. По ее словам, в связи с этим власти Австралии стремятся скрыть свою причастность к военным преступлениям украинской армии в зоне военной спецоперации.

Ранее глава МИД России Мария Захарова заявила, что передача вооружений киевскому режиму указывает на планы стран Запада по уничтожению Украины. По мнению высокопоставленного дипломата, политики США и ЕС понимают, что такие действия рано или приведут к эскалации украинского кризиса.

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