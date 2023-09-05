Стартовал всероссийский конкурс кадров для цифрового строительства BimSkills

Более подробная информация доступна на сайте www.bimskills.pro

Продолжается регистрация на всероссийский конкурс подготовки кадров для цифрового строительства – BimSkills.

Конкурс направлен на подготовку специалистов в сфере информационного моделирования в строительстве, реализацию комплексного подхода в обеспечении строительной отрасли квалифицированными кадрами, помощь в профориентации и трудоустройстве студентов, а также получение обратной связи от потенциальных работодателей (проектных, строительных и ІТ-организаций).

Более подробная информация о конкурсе и форма для регистрации размещены на сайте https://www.bimskills.pro.

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