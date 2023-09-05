Киевский режим никогда не вернет контроль над полуостровом

Украинский закон об административно-территориальном устройстве Крыма является "ничтожной попыткой" киевского режима вернуть контроль над полуостровом. Об этом в интервью информагентству РИА Новости заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик.

Напомним, что накануне глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в административно-территориальное устройство Крыма. Согласно сопроводительному письму к законопроекту, цель нового юридического документа заключается в подготовке почвы для "предстоящей деоккупации и дальнейшей декоммунизации полуострова".

Как отметил депутат, такими действиями пока еще действующий президент Украины Владимир Зеленский пытался "вписать свое имя в историю", однако у него в очередной раз ничего не вышло.

"Любые документы, подписанные в Киеве, на территории Крыма юридически и реалистически ничтожны", - заявил Белик.

При этом представитель Госдумы подчеркнул, что подобные законодательные инициативы киевского режима не имеют никакого значения для простых жителей Крыма. По его словам, данный закон является "нелепой пиар-акцией" Зеленского, которая предназначена для "отвода глаз" мировой общественности от провального контрнаступления ВСУ.

Ранее журналисты издания InfoBRICS сообщили, что провал наступательных действий ВСУ в зоне военной спецоперации указывает на неспособность киевского режима захватить Крым. По мнению аналитиков издания, в ближайшее время украинские военные не смогут осуществить такие планы, поскольку на данный момент у украинской армии нет для этого необходимых ресурсов.

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