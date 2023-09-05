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Более 330 учащихся колледжей выйдут на стажировку на строительные объекты Москвы в сентябре

18:52
  • вторник
  • 05 сентября 2023

Стажеры переведены на индивидуальный график обучения

В сентябре стажировку на стройках начнут более 330 учащихся профильных колледжей столицы. Об этом сообщил глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

"В сентябре на строительные объекты 15 компаний выйдут более 330 обучающихся шести профильных колледжей, входящих в учебно-производственное объединение "Архитектура, строительство и ЖКХ". Весь трудовой семестр студенты будут работать отделочниками, электромонтажниками, сварщиками, сантехниками, плотниками и каменщиками. Стажеры переведены на индивидуальный график обучения – это дает возможность полноценной работы на объектах", – отметил он.

По словам Левкина, стажировки позволяют студентам получить релевантный профессиональный опыт. Так, у строительных организаций уже наработаны методики отбора адаптации и "затачивания" под определенную профессию в процессе работы стажеров, а на объектах молодых строителей курируют опытные наставники и выплачивается заработная плата.

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