Отказ от российских энергоносителей спровоцировал кризис в ФРГ

Экономический потенциал Германии значительно снизился из-за отказа властей от приобретения энергоносителей из России. Об этом в интервью изданию CNBC заявил глава института IFO Ханс-Вернер Зинн.

Как отметил аналитик, на сегодняшний день в Германии наблюдается сильнейший экономический спад, который спровоцирован недальновидной политикой немецких властей в отношении России. По мнению Зинна, именно отказ правительства ФРГ от закупок российских энергоносителей привел к значительно росту цен на природный газ в стране.

"Это не краткосрочное явление", - констатировал Зинн, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом эксперт подчеркнул, что в перспективе Германия может потерять до трех процентов промышленных мощностей. По его словам, это произойдет из-за перехода немецких компаний на более дорогие источники сырья.

Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что экономические рестрикции стран "коллективного" Запада, введенные в отношении России, не оказывают ожидаемого эффекта на Кремль. По мнению высокопоставленного дипломата, украинский кризис нельзя прекратить, используя такие меры в отношении Москвы.

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