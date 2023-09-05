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CNBC: в Германии наблюдается серьезный спад экономики

19:23
  • вторник
  • 05 сентября 2023

Отказ от российских энергоносителей спровоцировал кризис в ФРГ

Экономический потенциал Германии значительно снизился из-за отказа властей от приобретения энергоносителей из России. Об этом в интервью изданию CNBC заявил глава института IFO Ханс-Вернер Зинн.

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Как отметил аналитик, на сегодняшний день в Германии наблюдается сильнейший экономический спад, который спровоцирован недальновидной политикой немецких властей в отношении России. По мнению Зинна, именно отказ правительства ФРГ от закупок российских энергоносителей привел к значительно росту цен на природный газ в стране.

"Это не краткосрочное явление", - констатировал Зинн, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом эксперт подчеркнул, что в перспективе Германия может потерять до трех процентов промышленных мощностей. По его словам, это произойдет из-за перехода немецких компаний на более дорогие источники сырья.

Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что экономические рестрикции стран "коллективного" Запада, введенные в отношении России, не оказывают ожидаемого эффекта на Кремль. По мнению высокопоставленного дипломата, украинский кризис нельзя прекратить, используя такие меры в отношении Москвы.  

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