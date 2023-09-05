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Армения отозвала постпреда в ОДКБ и назначила его послом в Нидерландах

19:39
  • вторник
  • 05 сентября 2023

Биягов также станет новым постпредом в ОЗХО

Постоянный председатель Армении в ОДКБ Виктор Биягов снят с этой должности и назначен послом Нидерландах, передает информагентство РИА Новости со ссылкой на официальный текст указа президента страны Ваагна Хачатуряна.

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Напомним, что новый виток напряженности между Москвой и Ереваном возник после заявлений главы правительства Армении Никола Пашиняна о необходимости создания новой организации по обеспечению "коллективной" безопасности в Восточном Закавказье. По мнению Пашиняна, армянские власти совершили "фатальную ошибку", ориентируясь в этом вопросе исключительно на Кремль.  

"Отозвать Виктора Биягова с должности постоянного и полномочного представителя Армении в Организации Договора о коллективной безопасности", - говорится в указе.

Уточняется, что сразу после отставки с этого поста уже другим президентским указом Биягов назначен в качестве руководителя дипломатической миссии Армении в Нидерландах. Помимо этого, бывший постпред в ОДКБ станет официальным представителем Армении в Организации по запрещению химического оружия.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван может выйти из Организации Договора о коллективной безопасности лишь в том случае, если политический истеблишмент страны посчитает эту международную организацию "недееспособной".   

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