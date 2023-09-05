"Будто и не было Нюрнберга": Путин рассказал о борьбе с нацизмом

Запад в угоду политике перевирает историю

Еще десяти российским городам будет присвоено почетное звание "Город трудовой доблести". Эту идею одобрил сегодня Владимир Путин на заседании российского оргкомитета "Победа". Главной темой совещания стала подготовка к 80-летию победы в Великой Отечественной войне, которое будем отмечать в 2025 году. Президент подчеркнул, что необходимо обнародовать подлинные архивные материалы, раскрывающие преступления нацистской Германии и пособников Гитлера. Это крайне важно именно сейчас, когда европейское сообщество в угоду политике перевирает историю.

Нынешний год, напоминает Владимир Путин, это год 80-летия важнейших сражений Великой Отечественной войны. Переломных Сталинградской и Курской битв, освобождения Донбасса и Кавказа. Повод еще раз вспомнить и никогда не забывать, какими сверхчеловеческими усилиями ковалась та победа - и на передовой, и в тылу.

"Есть и ещё одна знаковая годовщина. В августе 1943 года вышло постановление "О неотложных мерах по восстановлению хозяйства в районах, освобождённых от немецкой оккупации". Началось масштабное возрождение инфраструктуры наших городов, сёл, деревень. Считаю, что вклад предприятий в решение этой задачи также надо учитывать при рассмотрении заявок на присвоение почётного звания "Город трудовой доблести", - отметил Путин.

Сегодня в условиях уже специальной военной операции многие регионы, крупные города и предприятия снова берут шефство над населёнными пунктами ЛНР и ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Отстраивают дома, школы и больницы. Со всей страны идут поставки гуманитарной помощи. Реализуются и программы поддержки участников СВО.

"Важно предоставить равные права всем, я хочу это подчеркнуть – всем без исключения участникам специальной военной операции: и кадровым военным, и добровольцам, контрактникам, мобилизованным и сотрудникам правоохранительных органов, которые принимают участие в специальной военной операции. Ребята наши геройски сражаются, некоторые отдают жизнь за Россию. И они, и члены их семей должны быть обеспечены всеми положенными участникам операции льготами и мерами поддержки, включая статус участника боевых действий. Это вопрос справедливости, признания особых заслуг защитников Родины", - сказал Путин.

А ведь еще каких-то пару десятков лет назад трудно было себе даже представить, что нынешним героям снова придется сражаться с нацистами.

"Новые смыслы, вызовы времени чётко показывают, что в 1945 году нацизм был повержен, но, к сожалению, не изжит. Снова проявляется в той же русофобии и антисемитизме, а героизация нацистских преступников - прямая пропаганда нацизма в Прибалтийских странах, той же Украине - вообще стали нормой. Будто и не было Нюрнберга", - отметил Путин.

Вот почему сейчас особенно важно, говорит Владимир Путин, наполнить особым смыслом память о той страшной войне. Следует создать Национальный центр исторической памяти. Проводить выставки. Публиковать подлинные архивные материалы. В частности, приказы нацистского командования о варварском обращении с советскими военнопленными. Или документы о преступлениях пособников Гитлера. Это, по словам президента, прольет свет на сегодняшние события на Украине.

"Сколько евреев было уничтожено на Украине? А я вам скажу! Это полтора миллиона человек. Женщины, старики, дети. Полтора миллиона человек. Если всего за Холокост было уничтожено 6 миллионов человек, то это четверть. 25 процентов", - рассказал Путин.

Не случайно, как отметил Владимир Путин уже после заседания, именно Владимир Зеленский стал для Запада самой удобной фигурой на посту главы Украины. Его происхождением попросту прикрывают преступную сущность правящего режима.

"Это делает всю ситуацию в высшей степени отвратительной. То, что этнический еврей прикрывает героизацию нацизма, и прикрывает тех, кто возглавлял в своё время Холокост на Украине - а это уничтожение полутора миллионов человек. И лучше всего это понимают простые граждане Израиля. Посмотрите пожалуйста, что они говорят в интернете", - отметил Путин.

А вот жители современной Украины, подчеркнул президент, в большинстве своем, наоборот, не имеют даже понятия, на что опирается их нынешняя власть. И это одна из задач России - хранить и передавать подлинную историю.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр"

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