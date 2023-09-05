Европа оказалась на пороге социальной катастрофы из-за помощи Киеву

Украина продолжает выпрашивать у Запада вооружение и деньги

Верховная рада Украины отправила в отставку министра обороны Алексея Резникова. Парламент поддержал решение президента, о котором тот объявил в минувшее воскресенье. Теперь на этот пост Зеленский хочет назначить главу Фонда госимущества Рустема Умерова. Законопроект уже внесен в парламент.

На фоне сомнительных кадровых перестановок и провалов ВСУ на фронте Киев продолжает выпрашивать у Запада вооружение и деньги. И новые транши Украине уже обещают. Хотя Европа из-за бесконечного финансирования конфликта сама оказалась на пороге социальной катастрофы.

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Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

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