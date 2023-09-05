Германия продала трубы для "Северного потока-2"

Покупатель неизвестен

Власти Германии продали предназначенные для "Северного потока – 2" трубы, передает информагентство РИА Новости со ссылкой на официальное заявление представителя Министерства экономики ФРГ.

Напомним, что после строительства "Северного потока – 2" на складах осталось порядка трех тысяч труб. По данным международных информагентств, изначально трубы планировалось использовать для закладки новой газовой нити, которая должна была обеспечить природным газом территории от Рюгена до Лубмина. Позднее в СМИ появилась информация, что правительство Германии выкупило эти трубы у компании Nord Stream 2 AG за 70 млн евро.

"Трубы проданы", - заявила представитель ведомства, отвечая на вопрос журналиста о местонахождении труб.

Ранее журналисты издания CNBC сообщили, что экономический потенциал ФРГ значительно снизился из-за отказа властей от закупок природного газа из России. По данным аналитиков издания, в ближайшее время по этой причине производственные мощности страны сократятся на несколько процентов.

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