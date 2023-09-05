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В Крыму назвали безумием закон Зеленского о делении полуострова

20:34
  • вторник
  • 05 сентября 2023

К власти на Украине пришли пациенты из сумасшедшего дома

Украинский закон об административно-территориальном делении Крыма указывает на "безумство" главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом в интервью информагентству РИА Новости заявил вице-спикер парламента полуострова Владимир Бобков.

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Напомним, что накануне украинский лидер Владимир Зеленский подписал закон, в котором прописаны положения о "предстоящей деоккупации и дальнейшей декоммунизации полуострова". Позднее на новую законодательную инициативу президента Украины отреагировал депутат Госдумы Дмитрий Белик. По мнению парламентария, данный закон является очередной "пиар-акцией" киевского режима, которая предназначена для "отвода глаз" мировой общественности от провала наступательных действий ВСУ в зоне военной спецоперации.  

Как отметил представитель крымского парламента, жители полуострова уже привыкли к "безумным идеям" украинского президента. По словам Бобкова, такие законодательные инициативы киевского режима указывают лишь на то, что после событий 2014 года в Киеве к власти на Украине пришли "пациенты из сумасшедшего дома".

"Для Зеленского крымский вопрос болезненный и увязывается с вопросом абсолютно неудачного ползания по степям с элементами натыкания на мины, которое они называют "контрнаступлением", - заявил Бобков.

При этом вице-спикер парламента Крыма подчеркнул, что с момента прихода Владимира Зеленского к власти территориальные преобразования на Украине происходят на "регулярной основе". По его словам, именно недальновидная политика главы киевского режима в отношении России привела к "уничтожению страны".  

Ранее представитель крымского парламента Иван Шонус заявил, что заявления отдельных представителей киевского режима о проведении "наземной операции" в Крыму являются дезинформацией. По мнению политика, военнослужащие ВСУ, которые "осмелятся посягнуть" на полуостров, столкнутся с сокрушительной мощью российских военных.

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