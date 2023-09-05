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Эрдоган назвал переговоры с Путиным в Сочи "очень продуктивными"

21:05
  • вторник
  • 05 сентября 2023

Мировое сообщество должно высоко оценить результаты встречи

Переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи прошли "очень продуктивно". Об этом в ходе выступления к нации после заседания кабинета министров заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.  

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Напомним, что накануне лидеры двух стран встретились в Сочи для обсуждения глобальных проблем, возникших на фоне эскалации украинского кризиса. По данным СМИ, в ходе двусторонних переговоров была затронута тема возвращения России к участию в черноморской инициативе. Позднее Путин и Эрдоган подтвердили намерения совместными усилиями поставлять зерно в беднейшие регионы мира.

"Мы провели комплексную и продуктивную встречу с господином Путиным в Сочи", - заявил Эрдоган, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом турецкий лидер подчеркнул, что прошедшие накануне переговоры должны "высоко оценить" все цивилизованные страны мира, поскольку именно в результате встречи с президентом России был достигнут консенсус в разрешении продовольственного кризиса.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в ходе переговоров президентов России и Турции в Сочи были достигнуты определенные "устные" договоренности по решению глобальных проблем. По его мнению, переговоры прошли "конструктивно и плодотворно".

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