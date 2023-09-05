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"Россия идет вперед!": в США предсказали переход украинских войск к обороне

21:42
  • вторник
  • 05 сентября 2023

ВСУ не могут преодолеть оборонительные укрепления российских военных

Украинские военные будут вынуждены перейти в глухую оборону из-за успеха ВС России на Купянском и Харьковском направлениях. Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил бывший разведчик ВС США Тони Шаффер.   

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"ВСУ придется занять оборонительные позиции перед новым потенциальным российским продвижением", - заявил Шаффер, чьи слова приводит РИА Новости.

При этом военный аналитик подчеркнул, что, несмотря на поддержку со стороны стран "коллективного" Запада, украинские военные так и не смогли достичь каких-либо "заметных успехов" для мировой общественности при осуществлении наступательных действий. По его словам, такая ситуация сложилась из-за оборонительного потенциала ВС России в зоне военной спецоперации.  

Ранее офицер разведывательных войск США Скотт Риттер заявил, что отказ украинского лидера Владимира Зеленского от возобновления переговорного процесса с Россией приведет к значительным территориальным уступкам Киева в пользу Москвы. По мнению военного аналитика, на сегодняшний день российские военные имеют достаточное количество ресурсов для освобождения Одессы и Харькова.

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